Великобритания отвергает призыв к созданию бесполетной зоны в Украине

Комментарии прозвучали после того, как президент Украины Владимир Зеленский попросил НАТО ввести полную бесполетную зону для российских самолетов, вертолетов и ракет.

Заместитель премьер-министра Великобритании вновь отвергает призывы к НАТО ввести бесполетную зону над Украиной, заявляя, что это рискует расширить войну, поставив альянс в прямой конфликт с российскими войсками.

Доминик Рааб сказал Sky News, что вместо этого Великобритания оказывает давление на президента России Владимира Путина, чтобы тот изменил курс, работая с другими странами над ужесточением санкций и расследованием военных преступлений во время конфликта.

«Мы не собираемся (вводить бесполетную зону), потому что это поставит нас в положение, когда нам придется обеспечивать ее соблюдение, фактически сбивая российские самолеты», — сказал Рааб в интервью Sky.

Министерство обороны Великобритании утверждает, что России не удалось получить контроль над небом над Украиной, что вынудило ее перейти к ночным операциям, чтобы снизить потери.

Российские войска «добились незначительного прогресса» в продвижении к столице, Киеву, за последние 24 часа, вероятно, из-за материально-технических трудностей, заявляет министерство.

«Курсор» ранее писал, что российские войска обстреляли колонну израильских машин в Украине: есть погибший. Из украинской столицы пытались выехать колонна израильских автомобилей, однако по ней открыли огонь захватчики из РФ. В результате был убит один израильтянин.

Ранее Курсор сообщал, что российские оккупанты сбросили снаряды на жилые дома в поселке Донецкой области.

Кроме того, редакция нашего сайта писала, что в украинском Мариуполе сбили российский самолет, который неоднократно обстреливал город.

Еще напомним, что Россия обстреливает украинский Чернигов, горят дома и гипермаркет.

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