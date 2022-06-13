Высокопоставленные члены коалиции обещают заморозить эвакуацию Хомеша

Высшие должностные лица коалиции пообещали депутату Кнессета Ниру Орбаху, что в ближайшие месяцы не будет предпринято никаких действий по эвакуации возобновившегося еврейского присутствия в Хомеше.

Высокопоставленные представители коалиции предложили заморозить запланированный снос общины Самарии в Хомеше в обмен на постоянную поддержку правительства.

Об этом сообщает Israel National News.

В настоящее время на этом месте находятся ешива, импровизированные общежития и другие временные постройки, возведенные активистами.

В то время как партнеры правительства по левой коалиции, в том числе министр обороны Бени Ганц, настаивают на эвакуации ешивы Хомеш, некоторые правые законодатели, в том числе Орбах, намекнули, что могут свернуть правительство, если снос будет осуществлен.

Вчера Орбах дважды встречался с премьер-министром Нафтали Беннетом, пытаясь достичь соглашения, чтобы избежать немедленного краха правительства, при этом Орбах предлагал переговоры, направленные на формирование нового правительства, даже несмотря на то, что он поддерживает предварительное голосование за роспуск нынешнего Кнессета.

Сообщается, что премьер-министр попросил Орбаха отложить реализацию плана и дать коалиции шанс стабилизироваться.

Верховный суд поддержал эвакуацию Хомеша, и через два месяца правительство должно будет сообщить суду о своих планах в отношении общины.

Курсор ранее передавал, что Шикли, Сильман и Кальфон посетили аванпост Хомеш. Амихай Шикли, Идит Сильман и Йомтоб Кальфон приняли участие в туре по Самарии, а также, в том числе, посетили поселение Хомеш. Депутаты заявили, что важно укреплять поселения в этом регионе.