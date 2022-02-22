Зеленский: РФ в одностороннем порядке вышла из Минских договоренностей

Зеленский заявил, что признание Россией так называемых «Донецкой и Луганской народных республик» подтверждает преднамеренный односторонний выход России из Минских соглашений и является явным нарушением международного права и территориальной целостности Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что признание Россией независимости «ДНР» и «ЛНР» означает ее односторонний выход из Минских договоренностей. Об этом Зеленский сказал в совместном заявлении со своим эстонским коллегой Аларом Карисом.

«Стороны заявляют, что признание Россией так называемых «Донецкой и Луганской народных республик» подтверждает преднамеренный односторонний выход России из Минских соглашений и является явным нарушением международного права, территориальной целостности Украины и самым серьезным ударом по политико-дипломатическому урегулированию, над продвижением которого активно работают Украина и ее партнеры», — говорится в тексте.

«Минск» теряет смысл, потому что соглашения признают «ЛДНР» украинской территорией, заявил Денис Казанский, представитель регионов Донецкой и Луганской областей, как член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу.

По его словам, после того, как Путин признал независимость республик, «нет предмета» Минских соглашений.

«Как заявили представители Кремля, признание не соотносится с Минскими соглашениями. И это правда. Потому что, согласно Минским соглашениям, отдельные районы Донецкой и Луганской областей являются украинской территорией. Россия признавала это много лет…», — отметил собеседник.

Курсор ранее писал, что в ЕС и США рассказали, какие санкции готовы ввести против России. О санкциях против РФ рассказала председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, меры затронут все товары, которые производятся европейскими и американскими компаниями. В том числе и те, которые срочно нужны РФ.

Кроме того, ФСБ сообщило о разрушении российского пограничного пункта. Российские спецслужбы сообщили, что со стороны Украины якобы прилетел снаряд, который разрушил пограничный пункт в Ростовской области. Последствия взрыва зафиксировали на видео.

Ранее Курсор сообщал о том, что Путин объявил о признании независимости «ДНР» и «ЛНР». Россия официально признала две самопровозглашенные республики Донбасса. Президент РФ заявил, что Россия будет делать все для того, чтобы защитить граждан на этих территориях.

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