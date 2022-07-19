Номер телефона израильской певицы стал телефонной линией помощи молодежи

Старый номер телефона певицы Анны Зак стал горячей линией для некоммерческой организации «Отот», после того как он стал известен во всем Израиле благодаря ее песне «Ми Зот» (Кто это?).
После публикации номера в своей песне Зак изменила его, так как он стал переполнен сообщениями. Теперь, как уже упоминалось, знаменитый номер телефона стал телефоном доверия некоммерческой организации «Отот». Мальчикам и девочкам, которых выгнали из дома и которым негде спать по ночам, предлагается обратиться на телефон доверия ассоциации.
Ор Милсток, человек, стоящий за идеей взять номер телефона Зака, написал сегодня на своей странице в Facebook: «Я очень рад наконец-то рассказать вам о самой захватывающей идее, которая у меня была с шестого класса. Песня Анны Зак заставила каждого подростка запомнить номер телефона Анны. Теперь он станет номером помощи для страдающей молодежи — номером, который они уже знают и любят».
«Песни способны изменить реальность, и очень интересно наблюдать, как это происходит, — добавил он. — Так что помните: наберите 0525381648, и «Отот» придет на помощь».
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