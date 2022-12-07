Десять причин, почему вы должны есть вареные яйца зимой

Вареные яйца очень полезны для здоровья, поэтому вы должны начинать день с того, что достаете кастрюлю, добавляете в нее воду и яйца и даете им закипеть. Яйцо содержит витамин А, фолиевую кислоту, витамин В5, витамин В12, витамин D, железо, каротиноиды, фосфор, селен и цинк. Вряд ли найдётся еда, содержащая столько витаминов и минералов. Неудивительно, почему яйца называют суперпродуктами.
Компания Health Shots, желая узнать больше об этих питательных веществах и о том, как они помогают организму, обратилась к Шивани Бавалекар — старшему исполнительному диетологу группы больниц Cloudnine, Нави Мумбаи, Ваши.
1. Вареное яйцо содержит полезные жиры
Вареное яйцо содержит полезный или хороший жир, который защищает органы и помогает согреться, что делает вареные яйца идеальными для зимы.
2. Вареное яйцо повышает иммунитет
Яйцо содержит большое количество витаминов В6 и В12, а также цинка, и они «помогают повысить иммунитет и бороться с гриппом и простудой», — сказал Бавалекар.
3. Вареное яйцо укрепляет кости
Яйцо является хорошим источником витамина D, который не только укрепит ваш иммунитет, но и сделает ваши кости крепкими.
4. Вареные яйца помогают похудеть
Яйцо содержит хороший источник нежирного белка, а также аминокислот с низкой калорийностью, которые могут помочь в потере веса, что не так просто сделать зимой, так как вялость или холодная погода создают препятствия для вашего фитнес-режима.
5. Вареные яйца помогают сохранить мозг здоровым
Яйцо содержит большое количество омега-3 жирных кислот и холина, который «строит клеточную мембрану и играет роль в производстве сигнальных молекул в мозге», — сказала эксперт.
6. Вареные яйца могут защитить глаза
Яичный желток или желтая часть вареного яйца обогащена лютеином и зеаксантином, которые защищают глаза, а также снижают риск катаракты, поэтому, чтобы иметь здоровые глаза, ешьте вареные яйца.
7. Вареные яйца помогают улучшить красоту кожи
В коже содержится важная часть селена, и яйца считаются отличным источником этого питательного вещества.
8. Вареное яйцо способствует здоровью волос
Яйцо содержит биотин, который помогает сохранить волосы здоровыми и блестящими, а кто бы этого не хотел?
9. Вареные яйца для здоровья сердца
Вареное яйцо содержит хороший холестерин, который «сохраняет ваше сердце здоровым, если его употреблять в умеренных количествах», предупредил Бавалекар.
10. Вареные яйца полезны беременным и кормящим матерям.
Это очень полезно на обоих этих этапах жизни женщины, так как яйцо содержит большое количество белка, холина и селена.
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