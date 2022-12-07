Десять причин, почему вы должны есть вареные яйца зимой

Этот способ приготовления яиц идеально подходит для тех, кто хочет повысить иммунитет или похудеть.

Вареные яйца очень полезны для здоровья, поэтому вы должны начинать день с того, что достаете кастрюлю, добавляете в нее воду и яйца и даете им закипеть. Яйцо содержит витамин А, фолиевую кислоту, витамин В5, витамин В12, витамин D, железо, каротиноиды, фосфор, селен и цинк. Вряд ли найдётся еда, содержащая столько витаминов и минералов. Неудивительно, почему яйца называют суперпродуктами.

Компания Health Shots, желая узнать больше об этих питательных веществах и о том, как они помогают организму, обратилась к Шивани Бавалекар — старшему исполнительному диетологу группы больниц Cloudnine, Нави Мумбаи, Ваши.

1. Вареное яйцо содержит полезные жиры

Вареное яйцо содержит полезный или хороший жир, который защищает органы и помогает согреться, что делает вареные яйца идеальными для зимы.

2. Вареное яйцо повышает иммунитет

Яйцо содержит большое количество витаминов В6 и В12, а также цинка, и они «помогают повысить иммунитет и бороться с гриппом и простудой», — сказал Бавалекар.

3. Вареное яйцо укрепляет кости

Яйцо является хорошим источником витамина D, который не только укрепит ваш иммунитет, но и сделает ваши кости крепкими.

4. Вареные яйца помогают похудеть

Яйцо содержит хороший источник нежирного белка, а также аминокислот с низкой калорийностью, которые могут помочь в потере веса, что не так просто сделать зимой, так как вялость или холодная погода создают препятствия для вашего фитнес-режима.

5. Вареные яйца помогают сохранить мозг здоровым

Яйцо содержит большое количество омега-3 жирных кислот и холина, который «строит клеточную мембрану и играет роль в производстве сигнальных молекул в мозге», — сказала эксперт.

6. Вареные яйца могут защитить глаза

Яичный желток или желтая часть вареного яйца обогащена лютеином и зеаксантином, которые защищают глаза, а также снижают риск катаракты, поэтому, чтобы иметь здоровые глаза, ешьте вареные яйца.

7. Вареные яйца помогают улучшить красоту кожи

В коже содержится важная часть селена, и яйца считаются отличным источником этого питательного вещества.

8. Вареное яйцо способствует здоровью волос

Яйцо содержит биотин, который помогает сохранить волосы здоровыми и блестящими, а кто бы этого не хотел?

9. Вареные яйца для здоровья сердца

Вареное яйцо содержит хороший холестерин, который «сохраняет ваше сердце здоровым, если его употреблять в умеренных количествах», предупредил Бавалекар.

10. Вареные яйца полезны беременным и кормящим матерям.

Это очень полезно на обоих этих этапах жизни женщины, так как яйцо содержит большое количество белка, холина и селена.

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