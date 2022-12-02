Любой желающий может посетить внутреннюю часть Великой пирамиды Гизы

Пирамида, также известная как пирамида Хуфу, была сфотографирована исследователями для создания 3D-тура по трем внутренним камерам.

В экскурсию включены камера Царя на вершине пирамиды, камера Царицы в середине и подземная камера неизвестного назначения. 3D-тур начинается с того, что вы входите через туннель, который, как полагают, был создан грабителями в 820 году нашей эры.

Пирамида является самой большой из египетских пирамид и гробницей фараона Четвертой династии Хуфу.

Thanks to Harvard University, you can now virtually enter the Great Pyramid of Giza in 3D and 360º pic.twitter.com/7ZYVanpZuu — Tansu YEĞEN (@TansuYegen) November 11, 2022

Хуфу начал строительство пирамиды, ныне древнейшего из семи чудес света, около 2550 г. до н.э. В пирамиде использовалось примерно 2,3 млн каменных блоков, каждый из которых весил в среднем от 2,5 до 15 тонн. П ри этом получение материалов было само по себе сложной задачей, так как 8000 тонн гранита были импортированы из Асуана, находящегося на расстоянии более 800 ки.

В течение многих лет считалось, что они были построены рабами, но в 1990-х годах открытия в близлежащих пирамидах Хефрена и Менкаура позволили предположить, что пирамиды на самом деле были построены наемными рабочими.

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