Астрономы просканировали 12 планет на наличие инопланетных сигналов

Международная группа исследователей из Института SETI, Breakthrough Listen и нескольких университетов просканировала экзопланеты на наличие признаков технологической активности (также известных как «техносигнатуры»).

Исследователи не выявили каких-либо явных признаков техносигнатур, но они выявили два представляющих интерес радиосигнала, требующих последующего наблюдения. Эта новая техника может значительно расширить поле SETI и создать всевозможные возможности для будущих исследований. Команду возглавила София З. Шейх, аспирант Института SETI и Исследовательского центра SETI в Беркли (UC Berkeley), а также другие участники программы SETI для выпускников, проводимой Центром внеземной разведки штата Пенсильвания (PSETIC). К ним присоединились команды из Breakthrough Listen, Центра экзопланет и обитаемых миров (CEHW), Международного центра радиоастрономических исследований (ICRAR), а также нескольких университетов и исследовательских институтов.

Статья с подробным описанием их исследования планируется опубликовать в The Astronomical Journal.

«Традиционное радио SETI расширяется в геометрической прогрессии, появляются новые источники финансирования и появляются новые радиотелескопы (например, MeerKAT). Также в эту область вовлекается много новых ученых, в том числе как студенты, так и эксперты в других областях, которые применяют свои навыки для решения задачи техносигнатуры. Очень интересно быть частью SETI в такой динамичный момент времени», — сказала Шейх.

Однако поиск доказательств существования искусственных радиосигналов остается сложной задачей, требующей мощных массивов, значительного времени наблюдения, а также огромной приверженности и терпения со стороны исследовательских групп. Кроме того, среди исследователей SETI растет беспокойство по поводу того, что большая часть пространства поиска все еще не исследована.

По словам Шейх и ее команды, это создает возможность для создания новых проектов, которые могли бы заполнить неизведанные области «пространства параметров»: «Классическая проблема с SETI — это проблема «иголки в стоге сена» — даже если кто-то изо всех сил пытается привлечь наше внимание, пространство огромно, и есть так много форм, которые может принять сообщение. Поэтому будет полезно, если мы попытаемся выяснить особые места, время или частоты, которые могут быть более вероятными местами для сообщений, чем любая случайная точка».

Для своего исследования Шейх и ее коллеги взяли данные о 12 экзопланетах, идентифицированных космическим телескопом Кеплера. Цель состояла в том, чтобы увидеть, совпадают ли радиопередачи с этими транзитами, что является верным признаком того, что развитая цивилизация пытается общаться.

«Для этого конкретного проекта мы использовали центры планетарных транзитов в качестве точек Шеллинга. Другими словами, мы рассчитали время наших наблюдений таким образом, чтобы интересующая нас экзопланета была выровнена с ее родительской звездой и Солнечной системой. Это время, когда мы знать (наблюдая за падением яркости, когда планета проходит перед своей звездой), и это время, которое также знала бы любая потенциальная жизнь на экзопланете — поэтому оно «взаимно выводимо», — сказала Шейх.

Ученые отметили, что это было пилотное исследование идеи транзитов как точек Шеллинга, и будущие исследования расширят выборку, включив в нее значительно больше экзопланет.

Ранее Курсор писал, что ученые разрабатывают официальный «протокол контактов с инопланетянами». Если бы завтра внеземная жизнь отправила сообщение на Землю, как бы отреагировало человечество? По словам исследователей, на этот вопрос нет ответа и это является проблемой.

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