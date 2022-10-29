Атмосферу Земли можно превратить в гигантский детектор темной материи — ученые

Ученые предполагают, что методы поиска метеоров могут быть адаптированы для поиска темной материи, загадочного вещества, которое составляет около 85% материи Вселенной, но остается невидимым.

Темная материя не взаимодействует с электромагнитным излучением, то есть не поглощает и не излучает свет, как обычная материя. Вселенная содержит в пять раз больше темной материи, чем обычной материи. До сих пор астрономам не удавалось напрямую наблюдать темную материю. Они могут сделать вывод о ее присутствии только благодаря ее гравитационному влиянию, которое предотвращает разрыв галактик во время их вращения.

Ученые даже не уверены, являются ли частицы, из которых состоит темная материя, массивными или маленькими; они просто знают, что она не состоит из протонов и нейтронов, как материя на Земле .

Работа команды ученых размещена на сервере препринтов arXiv.

«Одной из причин, по которой темную материю так трудно обнаружить, может быть то, что частицы настолько массивны. Если масса темной материи мала, то частицы обычны, но если масса велика, частицы редки», — сказал в заявлении Джон Биком, профессор физики и астрономии в Университете штата Огайо и соавтор исследования.

В новой статье Биком и его коллеги предполагают, что, если частицы темной материи массивны, та же технология, которая используется для отслеживания метеоров, может обнаруживать темную материю, когда она проходит через атмосферу Земли.

В настоящее время ученые ищут в основном крошечные частицы темной материи с небольшими массами. По словам авторов исследования, цель нового исследования состоит в том, чтобы расширить охоту за темной материей, помогая охарактеризовать частицы темной материи большой массы, которые невозможно обнаружить с помощью традиционных детекторов.

Когда метеоры проходят через атмосферу Земли, они оставляют форму излучения, называемую ионизационными отложениями, которые, в свою очередь, оставляют после себя свободные электроны и заряженные атомы, способные проводить электричество. Электромагнитные волны, испускаемые радаром слежения за метеорами, отражаются от этих свободных электронов, а это означает, что теоретически они могут делать то же самое с электронами, оставленными частицами темной материи, превращая атмосферу Земли в титанический детектор частиц темной материи.

Учитывая, что этот метод использовался для отслеживания метеоров на протяжении десятилетий, Биком сказал, что он удивлен этими системами, и данные, которые они собрали, не использовались для поиска темной материи. Кроме этого, предложенная командой система поиска темной материи может дополнить и улучшить существующие космологические методы поиска темной материи.

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