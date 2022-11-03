Бытовые средства для стирки могут разрушить ваше здоровье — эксперты

Врачи предупреждают, что использование различных стиральных средств (порошков, кондиционеров, отбеливателей) требует соблюдения определенных правил. Но в обиходе такие правила часто нарушают: мало кто читает инструкцию на упаковке.

Об этом пишет Страна здоровья.

Вот пример: кондиционеры для белья часто используют в качестве освежителей воздуха. Такое отношение к этим средствам может быть очень опасно для человеческого здоровья.

По словам специалистов, кондиционер может проникать в волокна ткани и накапливаться в них, что вызывает не только аллергическую реакцию, но и оказывает негативное влияние на дыхательные пути, слизистые оболочки.

Что касается стиральных порошков, в них могут добавляться хорошо удаляющие пятна соединения, но потенциально опасные для организма. Наиболее токсичные и опасные – катионные добавки. При попадании внутрь организма они могут привести к отравлению, аллергической реакции, тошноте.

Кроме того, опасны отбеливатели для белья. Из-за содержания гипохлорита натрия они могут стать источником раздражения кожи и слизистых дерматитов. Эту информацию стоит учитывать всем без исключения, но особенно осторожными должны быть семьи, в которых есть маленькие дети.

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