Диетолог составила правильный завтрак для школьника

Завтрак важен для всех, особенно для детей и, в частности, школьников.

О правильном первом питании дня рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

По ее словам, наиболее сложными для организма являются первые недели после длительного летнего отдыха. В это время организм нуждается в помощи. Эксперт посоветовала школьникам завтракать витаминами группы B. Они есть в цельнозерновом и ржаном хлебе. Еще они есть в цельнозерновых кашах. Эти витамины — «допинг» для всей нервной системы, потому что без витаминов группы B не происходят метаболические процессы, отметила она.

Кроме того, школьникам необходимо по утрам регулярно употреблять продукты, провоцирующие «встряхивание» мозга и стимулирующие когнитивные функции. В первую очередь это яйца, особенно желток из них. Дело в том, что желток содержит холин, а это предшественник ацетилхолина. Ацетилхолин, в свою очередь, — это нейромедиатор, который обеспечивает сигнал между нейронами, подытожила Соломатина.

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Помимо этого, онколог назвал важные для организма овощи и фрукты, которые нужно есть с кожурой.