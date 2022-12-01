Диетологи рассказали, как добавление одного ингредиента в утренний кофе может ускорить метаболизм

Если вы любитель кофе и ищете способ не только добавить аромата своей утренней чашке, но и ускорить метаболизм, читайте дальше.

SheFinds.com обратились к диетологам и другим экспертам в области здравоохранения, чтобы узнать больше о пользе корицы для здоровья и о том, как добавление специи в кофе может способствовать оптимальному здоровью кишечника.

Продолжайте читать советы, предложения и идеи от Валерии Долбель, зарегистрированного диетолога и основателя Beauty Diets, Лизы Ричардс, зарегистрированного диетолога и создателя Candida Diet, и Тристы Бест , MPH, RD, LD, зарегистрированного диетолога в Balance One Supplements.

Противовоспалительное действие корицы в кофе

Кофе, как говорит Долбель, является «электростанцией всех напитков», и многие недооценивают преимущества кофе, такие как «антиоксиданты и серотонин». По ее словам, с правильными ингредиентами «это также может помочь вам поддерживать здоровый обмен веществ», и она указывает на корицу как на здоровую замену подсластителя. «Корица — отличное дополнение к вашей ежедневной чашке, поскольку она способствует «преобразованию энергии и ускоряет обмен веществ», — отмечает она, добавляя, что она «также улучшает вкус вашего кофе».

«Кофе — это не десерт», — подчеркивает Долбел, предупреждая, что «если вы добавите слишком много молока, это может сделать его кислым и вызвать бурление в желудке». Кроме того, если вы добавляете слишком много сахара в свой кофе, вы также ставите себя в невыгодное положение, поскольку «ваш уровень сахара в крови скомпрометирован». И молоко, и сахар могут превратить ваш кофе в высококалорийный напиток, если ваша цель — повысить метаболизм.

Ричардс соглашается и признает, что некоторые кофейные напитки «могут добавить калории и жир в наш рацион, даже если мы этого не замечаем».

«Внеся некоторые изменения в наш кофе, мы можем не только избежать увеличения веса, но и помочь ускорить потерю веса [и обмен веществ]», — отмечает Ричардс.

Бест также соглашается и призывает любителей кофе попробовать что-то новое. «Потребители кофе по-своему любят кофе и не часто отклоняются от него, но, к сожалению, для тех, кто хочет похудеть, эти кофейные привычки могут тормозить их усилия», — говорит Бест. Использование жирных молочных сливок и рафинированного сахара — две кофейные привычки, которые вредны для похудения, особенно для тех, кто выпивает более 1 чашки в день».

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