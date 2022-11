Диетологи рассказали, как существенно снизить тягу к сладкому

Диетологи считают, что завтрак из овсяной каши лучше всего поможет преодолеть тягу к сладкому.

Об этом сообщил портал Eat This, Not That!

Эксперт по питанию Триста Бест отметила, что многие традиционные продукты для завтрака, например, хлопья с молоком или выпечка, могут увеличить дневное потребление сахара. Завтрак из сладких хлопьев с молоком быстро утолит голод, однако вы скоро снова проголодаетесь, и скорее всего попытаетесь утолить этот голод большим количеством углеводов и сахара, отметила Бест.

Врач-диетолог Лиза Янг рекомендует начинать день с употребления овсянки. Клетчатка, содержащаяся в овсяной каше, не только полезна сама по себе, но и помогает поддерживать нужный уровень сахара в крови и снижает тягу к сладкому.