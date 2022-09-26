Эндокринолог назвала самые опасные способы готовки картофеля

19:28, Сегодня
Общество
картофель фото
Фото: canva.com

При приготовлении следует не подвергать продукт высоким температурам, а обжаренный во фритюре картофель становится источником жиров и токсинов. Еще вреднее — готовить картофель в кожуре.

Врач-эндокринолог Елена Губкина рассказала о худших и лучших способах приготовления и употребления картофеля.

News.ru.

По словам специалиста, не нужно готовить, а тем более употреблять, картофель с кожурой. Врач посоветовала очистить плод, потому что вредные вещества из воздуха и почвы в наибольшем количестве накапливаются именно в кожуре.

Также вредно употреблять картофель жареный во фритюре — это источник канцерогенов.

Губкина подчеркнула, что лучше всего варить очищенный картофель или готовить его на пару, так как в этом случае плод отдаст максимальное количество полезных веществ — калия, натрия, витамина В6. К

роме того, медик отметила, что без вреда для здоровья можно съедать до 300 граммов картофеля два раза в неделю.

Ранее диетолог рассказал о продуктах, вызывающих скачки сахара в крови.

Также «Курсор» делился советами для снижения риска деменции.

Кроме этого, ученые объяснили, почему мужчины более склонны к раку кожи, чем женщины.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.

Автор материала:
ТЭГИ:
Комментируйте эту новость на странице Курсора в Facebook.