Эндокринолог назвала самые опасные способы готовки картофеля

При приготовлении следует не подвергать продукт высоким температурам, а обжаренный во фритюре картофель становится источником жиров и токсинов. Еще вреднее — готовить картофель в кожуре.

Врач-эндокринолог Елена Губкина рассказала о худших и лучших способах приготовления и употребления картофеля.

News.ru.

По словам специалиста, не нужно готовить, а тем более употреблять, картофель с кожурой. Врач посоветовала очистить плод, потому что вредные вещества из воздуха и почвы в наибольшем количестве накапливаются именно в кожуре.

Также вредно употреблять картофель жареный во фритюре — это источник канцерогенов.

Губкина подчеркнула, что лучше всего варить очищенный картофель или готовить его на пару, так как в этом случае плод отдаст максимальное количество полезных веществ — калия, натрия, витамина В6. К

роме того, медик отметила, что без вреда для здоровья можно съедать до 300 граммов картофеля два раза в неделю.

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