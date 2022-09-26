Эндокринолог назвала самые опасные способы готовки картофеля

Врач-эндокринолог Елена Губкина рассказала о худших и лучших способах приготовления и употребления картофеля.
По словам специалиста, не нужно готовить, а тем более употреблять, картофель с кожурой. Врач посоветовала очистить плод, потому что вредные вещества из воздуха и почвы в наибольшем количестве накапливаются именно в кожуре.
Также вредно употреблять картофель жареный во фритюре — это источник канцерогенов.
Губкина подчеркнула, что лучше всего варить очищенный картофель или готовить его на пару, так как в этом случае плод отдаст максимальное количество полезных веществ — калия, натрия, витамина В6. К
роме того, медик отметила, что без вреда для здоровья можно съедать до 300 граммов картофеля два раза в неделю.
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