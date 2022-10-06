Эти 5 противовоспалительных трав помогают при боли в колене

Воспаление — это способ или механизм организма для борьбы с инфекцией или травмой. Но иногда этот механизм начинает наносить вред клеткам вашего организма, увеличивая риск развития аутоиммунных расстройств, таких как артрит. Именно здесь важную роль играет противовоспалительная диета. А что может быть лучше противовоспалительных трав?
HealthShots связался с доктором-диетологом Тринидаде, чтобы он назвал травы, которые полезны для воспаления колена и боли в колене.
1. Куркума
Куркума — это трава, содержащая куркумин, которая не только добавляет золотистое сияние в пищу, но и обладает противовоспалительными свойствами, которые могут помочь уменьшить боль в колене и воспаление.
2. Имбирь
Тринидаде говорит: «Он действительно обладает противовоспалительными характеристиками, поэтому он может эффективно облегчить незначительные боли и боли и освежить вас».
3. Эвкалипт
Если боль в колене вызвана воспалением, вы определенно можете попробовать эвкалиптовое масло. Вы можете нанести его непосредственно на кожу и сделать массаж. Он функционирует, обеспечивая ощущение холода или тепла, которое отвлекает ваше внимание от дискомфорта.
4. Корица
Корица обладает противовоспалительными, антиоксидантными, противовоспалительными, антидиабетическими и антибактериальными свойствами, которые полезны для здоровья коленей.
5. Алоэ вера
Гель Алоэ вера обладает противовоспалительными свойствами. Поэтому его можно применять непосредственно к больным и опухшим суставам. Растение полезно не только для лечения коленей, но и для лечения диабета и астмы.
Вышеупомянутые натуральные травы обладают противовоспалительными свойствами, которые могут облегчить легкие симптомы. Однако они не являются заменой медикаментозной терапии, потому что дозировка имеет значение, когда дело доходит до проблем с суставами. Прежде чем использовать какую-либо траву, лучше проконсультироваться со специалистами в случае хронической боли!
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