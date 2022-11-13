Индийские дерматологи раскрыли секрет сияющей кожи

Танец имеет несколько преимуществ, таких как потеря веса и душевный покой, но знаете ли вы, что он также может сделать вашу кожу сияющей? Узнать больше!

Недавно дерматологи доктор Рашми Шетти и доктор Рича Неги в своих социальных сетях поделились секретом сияния кожи. Оказывается, вам может помочь энергичная танцевальная сессия.

Положительные эффекты танца для сияющей кожи:

1. Добавляет сияние

Ваша кожа должна стать сияющей, когда вы предаетесь настойчивым танцам. Когда вы прыгаете и покачиваетесь, ваше кровообращение улучшается, что увеличивает детоксикацию клеток кожи. Результат? Здоровая, сияющая кожа!

2. Попрощайтесь с надоедливыми прыщами

Со всем вашим потом уходит весь жир, грязь и любой неприятный налет, который блокирует поры. Это помогает детоксицировать кожу и устраняет все проблемы с прыщами.

3. Более упругая и красивая кожа

Да, вы правильно поняли! Тренировки дарят вам по-настоящему молодое тело и кожу. Танцы вырабатывают коллаген и тонизируют кожу, делая ее более упругой и упругой.

После потной танцевальной сессии помните, что вы не должны касаться своего лица. Оно может быть залито потом и грязью, а прикосновение может спровоцировать появление прыщей.

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