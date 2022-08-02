Исследователи рассказали, почему женщины стареют быстрее мужчин

Исследователи из Эксетерского университета (Великобритания) выяснили, почему женщины начинают стареть быстрее, чем мужчины.

Старение — это сложный и постепенный процесс, который зависит от многих биологических факторов. Спрятаться от него никому не удастся. Но ученые из Великобритании выяснили, что женщины стареют быстрее мужчин и на это есть ряд причин.

Об этом рассказали в научном журнале Proceedingsof the National Academy of Sciences.

Ученые говорят, что приблизительно в 40-50 лет лица людей начинают меняться. Но в этом возрасте женщины начинают стареть быстрее мужчин и это происходит из-за гормональной перестройки — начинается менопауза.

Уровень эстрогена, отвечающего за молодость, замедляется, поэтому на лице появляются морщины. Плюс ко всему, в период менопаузы женщины теряют большое количество гормонов, помимо эстрогена. В организме также снижается выработка коллагена, который отвечает за эластичность и упругость кожи.

Исследователи рассказали, что у мужчин после 40-лнетго возраста также появляются морщины, но из-за того, что их кожа на 25% толще женской, их меньше.

«Курсор» писал ранее, что правильное питание существенно замедляет старение организма, тогда как неправильная пища может ускорить этот процесс. Огромную роль играет соотношение жирных кислот омега-3 и омега-6, которые человек получает из пищи.