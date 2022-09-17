Какая настойка помогает снизить слишком высокий уровень плохого холестерина

Диетологи советуют добавлять несколько капель этой настойки, например, в чай.

Сливы идеально подходят в качестве ингредиента настоек, которые повысят наш иммунитет, тем самым снизив риск развития многих заболеваний. Диетологи советуют добавлять несколько капель этой настойки, например, в чай.

Сливы включают, среди прочего витамины А, С, Е, В6, К, калий, кальций, железо, магний, фосфор, пектины, полифенолы, пищевые волокна и бета-каротин.

Благодаря наличию многих ценных элементов сливы помогают снизить слишком высокий уровень плохого холестерина ЛПНП, тем самым снижая риск развития атеросклероза, инфаркта и инсульта. Содержащиеся в них антиоксиданты борются с вредными свободными радикалами, замедляют процессы старения организма и защищают его от развития раковых клеток.

Постоянное присутствие слив в ежедневном меню повышает устойчивость к вирусным и бактериальным инфекциям, поддерживает процесс похудения, предотвращает остеопороз, избыточный вес, ожирение и диабет. Кроме того, сливы положительно влияют на состояние нашего кишечника. Они стимулируют их перистальтику, удаляют из них пищевые остатки, регулируют ритм дефекации и уменьшают количество канцерогенных веществ, развивающихся в толстой кишке.

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