Медики рассказали о неожиданной причине ожирения

Предполагается, что млекопитающие в ходе эволюции приспособились к использованию дельта-валеробетаина, как средства, которое помогает накопить жир, когда еды недостаточно.

Как заявили исследователи из Университета Эмори, США, увеличение массы тела у человека влияют не только гены, окружающая среда и режим питания, но и микробы кишечника.

Об этом сообщает издание ScienceAlert.

Так, эксперты смогли выяснить, что приблизительно 10 процентов, циркулирующих в теле метаболических молекул, связаны с микробиомом кишечника. И вот во время нового эксперимента, который проводился на мышах, ученые смогли выявить молекулу дельта-валеробетаин, которая подверглась влиянию мирокбов именно из кишечника.

Выяснилось, что эта молекула снижает уровень карнитина. Это вещество помогает в передаче молекул жира в митохондрии, где и происходит их расщепление. Пока ученые не смогли доказать, что такой же механизм существует и у людей.

Однако у нескольких сотен человек с ожирением ученые выявили избыток дельта-валеробетаина в крови на 40 процентов.

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