Мир ждет новая гонка ядерных вооружений — прогноз ученых

По словам экспертов, если ядерные государства не предпримут незамедлительных и конкретных действий по разоружению, то мировые запасы ядерных боеголовок вскоре могут начать увеличиваться впервые со времен холодной войны

В 2021 году количество ядерных боеголовок в мире значительно уменьшилось. Однако уже в ближайшие десятилетия мир столкнется с новой ядерной гонкой.

Об этом сообщили эксперты из Стокгольмского международного института исследования проблем мира.

В исследовании сказано, что девять ядерных держав продолжают модернизацию своих арсеналов: США, россия*, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, Израиль и Северная Корея.

Подчеркивается, что 90 процентов ядерных боеголовок мира сосредоточены у США и россии. Существенно стремится расширить свой арсенал Китай. Уже начато строительство более 300 новых ракетных шахт.

Кроме того, в прошлом году Великобритания объявила о намерении увеличить общий запас ядерных боеголовок. Франция официально запустила программу разработки атомной подводной лодки с баллистическими ракетами третьего поколения. Ядерные программы расширяют Индия и Пакистан. Это делает и Северная Корея.

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