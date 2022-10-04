Мозг пожилых людей содержит «супернейроны»

В рамках Северо-западной исследовательской программы суперстарения изучаются уникальные люди, известные как суперстареющие, в возрасте 80+ лет, которые демонстрируют исключительную память.

Нейроны в области мозга, отвечающей за память (известной как энторинальная кора), были значительно больше у пожилых людей (80 лет и старше) по сравнению со средними когнитивными сверстниками, людьми с ранней стадией болезни Альцгеймера и даже людьми на 20-30 лет моложе. чем суперстарики, говорится в новом исследовании, опубликованном в The Journal of Neuroscience.

Эти нейроны не содержали клубков тау-белка, характерного признака болезни Альцгеймера.

«Замечательное наблюдение, что у пожилых людей нейроны крупнее, чем у их более молодых сверстников, может означать, что крупные клетки присутствовали с рождения и структурно сохранялись на протяжении всей их жизни. Мы пришли к выводу, что более крупные нейроны являются биологической сигнатурой траектории суперстарения», — говорит ведущий автор Тамар Гефен, доцент кафедры психиатрии и поведенческих наук Северо-Западного университета имени Файнберга.

Исследование суперстариков с исключительной памятью было первым, которое показало, что эти люди несут уникальную биологическую сигнатуру, состоящую из более крупных и здоровых нейронов в энторинальной коре, которые относительно лишены клубков тау (патология).

В рамках Северо-западной исследовательской программы суперстарения изучаются уникальные люди, известные как суперстареющие, в возрасте 80+ лет, которые демонстрируют исключительную память, по крайней мере, такую ​​же хорошую, как у людей на 20-30 лет моложе их.

«Чтобы понять, как и почему люди могут быть устойчивы к развитию болезни Альцгеймера, важно тщательно исследовать посмертный мозг суперстариков. Что делает мозг суперстариков уникальным? Как мы можем использовать их биологические особенности, чтобы помочь пожилым людям предотвратить болезнь Альцгеймера?», — сказал Гефен.

Ученые изучили энторинальную кору головного мозга, потому что она контролирует память и является одной из первых областей, на которые нацелена болезнь Альцгеймера. Энторинальная кора состоит из шести слоев нейронов, расположенных друг над другом. Слой II, в частности, получает информацию из других центров памяти и является очень специфическим и важным звеном цепи памяти мозга.

В исследовании ученые показывают, что у пожилых людей в слое II энторинальной коры есть большие и более здоровые нейроны по сравнению с их сверстниками, людьми с ранней стадией болезни Альцгеймера и даже людьми на 20-30 лет моложе. Они также показали, что эти большие нейроны слоя II были избавлены от образования клубков тау.

Взятые вместе, данные свидетельствуют о том, что нейрон, избавленный от образования клубков, может сохранять свою структурную целостность (т. е. оставаться здоровым и большим). Верно и обратное: тау-клубки могут приводить к сокращению нейронов.

Участники исследования Super Ager жертвуют свой мозг для исследований. Для исследования ученые изучили мозг шести пожилых людей, семи пожилых людей со средними когнитивными способностями, шести молодых людей и пяти человек с ранней стадией болезни Альцгеймера. Затем они измерили размер нейронов в слое II энторинальной коры (по сравнению со слоями III и V). Они также измерили наличие клубков тау в этих случаях.

По причинам, которые остаются неизвестными, клеточные популяции в энторинальной коре избирательно уязвимы для образования клубков тау во время нормального старения и на ранних стадиях болезни Альцгеймера.

«В этом исследовании мы показываем, что при болезни Альцгеймера характерным маркером заболевания является сморщивание (атрофия) нейронов в энторинальной коре. Мы подозреваем, что этот процесс является функцией образования клубков тау в пораженных клетках, что приводит к ухудшению памяти в пожилом возрасте. Выявление этого способствующего фактора (и каждого способствующего фактора) имеет решающее значение для раннего выявления болезни Альцгеймера, мониторинга его течения и руководства лечением», — сказал Гефен.

Ученые отметили, что необходимы дальнейшие исследования, чтобы понять, как и почему целостность нейронов сохраняется у пожилых людей. Гефен хочет сосредоточиться на исследовании клеточной среды.

Ранее Курсор писал, что ученые обнаружили еще один мозг в теле человека. В человеческом организме находится «второй мозг», который располагается в кишечнике, и австралийские ученые смогли понять принцип его работы.

Кроме этого, ученые выяснили, что у мужчин после рождения ребенка уменьшается мозг. Международная группа экспертов провела исследование и установила, что первый опыт родительства приводит у мужчин к уменьшению их мозга. Это позитивно влияет на коммуникацию родители и ребенка.

Напомним, что ученые опровергли популярный миф о человеческом мозге.