Названы лучшие города Европы для туристов, которые любят музеи

Лондон признан экспертами абсолютным лидером этого рейтинга.

Немецкая компания PosterXXL провела масштабное исследование предпочтений туристов, которые посещают музеи в разных городах мира, и определила арт-столицу Европы. Рейтинг составлялся на основе таких факторов, как концентрация художественных галерей, количество зданий, спроектированных известными архитекторами, количество современных художников, родившихся в городе, а также количество художественных школ и художественных фестивалей.

Об этом пишет Condé Nast Traveler.

Лидером признана британская столица Лондон. Этот город многие считают творческой столицей Европы, к тому же, хоть город и недешевый, вход во многие столичные музеи и галереи мирового класса здесь бесплатный, в том числе в Национальную портретную галерею, Национальную галерею, Сомерсет-Хаус и Тейт Модерн. А потому позволить себе посетить музни могут все.

За ним следуют еще две европейские столицы – Амстердам (Нидерланды) и Рим (Италия). Среди прочих в Амстердаме советуют посетить Государственный музей, где хранится самая обширная коллекция произведений искусства и артефактов в стране, а также Музей Ван Гога, постоянная коллекция которого насчитывает около 700 работ знаменитого художника. Тем временем, в Риме советуют обязательно посетить Национальный музей искусства 21-го века, где хранятся тысячи художественных работ.

Топ-10 городов Европы для ценителей искусства

1. Лондон (Англия, Великобритания).

2. Амстердам (Нидерланды).

3. Рим (Италия).

4. Эдинбург (Шотландия, Великобритания).

5. Осло (Норвегия).

6. Берлин (Германия).

7. Милан (Италия).

8. Хельсинки (Финляндия).

9. Лион (Франция).

10. Париж (Франция).

Курсор писал, что еще один популярный город Европы вводит для туристов плату за въезд.

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