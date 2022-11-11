ПА планирует дипломатическую кампанию против Смотрича и Бен-Гвира

Посольства и дипломатические миссии ПА по всему миру также присоединятся к усилиям по повышению осведомленности об «опасных последствиях» назначения Смотрича и Бен-Гвира на ключевые посты.

Палестинская администрация планирует в ближайшие дни всемирную дипломатическую кампанию, чтобы объяснить «опасности» крайне правой Партии Религиозного сионизма и ее лидеров Бецалеля Смотрича и Итамара Бен-Гвира.

«В рамках кампании высокопоставленные официальные лица ПА встретятся с западными дипломатами и официальными лицами, базирующимися в Восточном Иерусалиме и Иудее и Самарии, и поделятся с ними глубокой обеспокоенностью палестинцев включением Смотрича и Бен-Гвира в новое правительство, возглавляемое Биньямином Нетаниягу», — сказал палестинский чиновник.

По словам чиновника, в число должностных лиц ПА войдут премьер-министр Мохаммад Штайе, заместитель премьер-министра Зиад Абу Амр, министр иностранных дел Рияд аль-Малки, генеральный секретарь Исполнительного комитета ООП Хусейн аль-Шейх, заместитель председателя ФАТХ Махмуд аль-Алул и спикер Национального совета Палестины Рави Фатту.

Некоторые официальные лица ПА уже начали проводить встречи с дипломатами, чтобы представить свои взгляды на состав новой правой коалиции и возвращение Нетаниягу к власти.

По словам чиновника, палестинским дипломатам будут предоставлены материалы из различных источников, включая израильские СМИ, о двух израильских политиках, идеологии их партии и предыдущих заявлениях, которые они сделали в отношении палестинцев и арабских граждан Израиля.

«Наша цель будет состоять в том, чтобы объяснить миру, что эти двое мужчин и новое израильское правительство являются экстремистами и расистами, которые нанесут огромный ущерб израильтянам и палестинцам и разожгут уже существующую между нами напряженность», — сказал чиновник.

«Я считаю, что наша миссия не будет сложной, особенно в свете того факта, что многие люди во всем мире уже выразили обеспокоенность усилением крайне правых партий на последних выборах в Израиле», — добавил он.

Ранее Курсор писал, что бывший депутат «Еш Атид» оценил перспективы после назначения Смотрича министром обороны. Офер Шелах, старший научный сотрудник Института исследований национальной безопасности, рассказал, как относится к возможному получению Бецалелем Смотричем портфеля министра обороны.

Ранее Курсор писал, что Ликуд предложил Смотричу отказаться от портфелей безопасности и финансов.

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