Первая зафиксированная потеря: появилось видео уничтоженного новейшего комплекса РЭБ армии рф

Комплекс находится на вооружении как сухопутных, так и воздушно-десантных войск армии рф.

Вооруженные Силы Украины уничтожили новейшее оружие армии рф* – так, в сети появилось видео с уничтожением современного российского комплекса РЭБ.

Как отмечают в Ukraine Weapon Tracker, на видео выше – первая задокументированная потеря армией рф ценного комплекса радиоэлектронной борьбы «Леер-2» на базе шасси бронеавтомобиля «Тигр». Отмечается, что комплекс был уничтожен весной, вероятно, в Николаевской области.

Российский автоматизированный мобильный комплекс РЭР и РЭБ 85Я6 «Леер-2» был разработан «Военно-промышленной компанией» и ВНИИ «Эталон», входящими в состав концерна «Вега».

Комплекс для россии достаточно новый – первые экземпляры поступили на вооружение в 2012 году. Он используется для проведения радиоразведки, обнаружения источников радиоизлучения и осуществления подавления радиоэлектронных средств (РЕЗ), а также для имитации работы РЭС различного вооружения и техники.

Комплекс находится на вооружении как сухопутных, так и воздушно-десантных войск армии рф. Утверждается, что Леер-2 предназначен для работы в непосредственной близости от переднего края противника для увеличения его эффективности.

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