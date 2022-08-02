Первая зафиксированная потеря: появилось видео уничтоженного новейшего комплекса РЭБ армии рф

Вооруженные Силы Украины уничтожили новейшее оружие армии рф* – так, в сети появилось видео с уничтожением современного российского комплекса РЭБ.
Как отмечают в Ukraine Weapon Tracker, на видео выше – первая задокументированная потеря армией рф ценного комплекса радиоэлектронной борьбы «Леер-2» на базе шасси бронеавтомобиля «Тигр». Отмечается, что комплекс был уничтожен весной, вероятно, в Николаевской области.
Российский автоматизированный мобильный комплекс РЭР и РЭБ 85Я6 «Леер-2» был разработан «Военно-промышленной компанией» и ВНИИ «Эталон», входящими в состав концерна «Вега».
Комплекс для россии достаточно новый – первые экземпляры поступили на вооружение в 2012 году. Он используется для проведения радиоразведки, обнаружения источников радиоизлучения и осуществления подавления радиоэлектронных средств (РЕЗ), а также для имитации работы РЭС различного вооружения и техники.
Комплекс находится на вооружении как сухопутных, так и воздушно-десантных войск армии рф. Утверждается, что Леер-2 предназначен для работы в непосредственной близости от переднего края противника для увеличения его эффективности.
Ранее редакция Курсора писала, что телеведущая Маша Ефросинина рассказала израильтянам о похищенных россией украинских детях.
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* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!