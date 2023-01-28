Попытка теракта на перекрестке Альмог: озвучены первые подробности

В субботу, 28м января, на перекрестке Альмог произошла попытка террористического акта.

Об этом информирует Telegram-канал Израильские трудовыебудни.

«Террористы обстреляли кафе и сбежали. Пострадавших нет. Ведется преследование. Согласно первичной информации, террорист успел выпустить одну пулю, после этого у него заклинило оружие и он сбежал», — говорится в сообщении.

Тем временем после терактов в Иерусалиме были открыты линии экстренной психологической помощи.

Центр психологической помощи ассоциации «Эзер Мецион»: 1-800-808-100.

Центр психологической помощи от НКО «Наталь»: 1-800-363-363.

Как сообщал Курсор, в субботу, 28 января, публично было названо имя еще одного погибшего во вчерашнем теракте в Иерусалиме. В результате теракта погиб 56-летний Рафаэль Бен-Элиягу.

До этого публично были названы имена двух погибших во вчерашнем теракте в Иерусалиме. От рук террориста погибли Эли и Натали Мизрахи, проживавшие недалеко от места трагедии. Они поженись два года назад и были расстреляны, когда помогали раненым.

Как информировал Курсор, лидер Палестинской автономии Абу Мазен отказался осудить теракты в Иерусалиме и обвинил в них Израиль.

Ранее Курсор писал о том, что сегодня, 28 января, в Иерусалиме произошел уже второй теракт за несколько дней. 13-летний подросток из Восточного Иерусалима по имени Мухаммад Алият прибыл на место на автобусе с пистолетом, который, вероятно, привез из дома и спрятал за припаркованной машиной.

Со временем появилось видео с места происшествия, где видно, что подросток прячется за транспортным средством и начинает стрелять. В итоге террориста, фото которого есть в материале Курсора, нейтрализовали и доставили раненым в сознании в больницу, где предоставили медицинскую помощь.

Это произошло на следующий день после первого теракта в Иерусалиме, в рамках расследования которого полиция уже задержала 42 человека.