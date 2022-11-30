Предупреждение США: Наземная операция Турции в Сирии дестабилизирует регион

Соединенные Штаты заявили, что наземная операция Турции в Сирии «поставит под угрозу» успехи в борьбе с ИГ.

Наземная операция Турции в Сирии «серьезно поставит под угрозу» достижения, которые были достигнуты в войне против джихадистской группировки «Исламское государство», заявил во вторник Пентагон, призвав к сдержанности.

Турция наносила авиаудары по полуавтономным курдским зонам в Сирии и Ираке после теракта в Стамбуле, в котором она обвиняет курдские группировки, и пригрозила начать наземную операцию в Сирии.

Поддерживаемые США «Сирийские демократические силы» (Syrian Democratic Forces, SDF), ныне являющиеся де-факто армией курдов на северо-востоке Сирии, сыграли ключевую роль в вытеснении боевиков ИГ с захваченной ими территории в стране.

«Продолжающийся конфликт, особенно наземное вторжение, серьезно поставит под угрозу успехи, достигнутые миром в тяжелой борьбе против ИГИЛ, и дестабилизирует регион», — заявил пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал Пэт Райдер.

«Мы… по-прежнему обеспокоены потенциальной турецкой наземной операцией в Сирии и вновь призываем к сдержанности», — сказал он, признав при этом озабоченность Анкары безопасностью.

Райдер сказал, что силы США сократили количество совместных патрулей с SDF, но не передислоцировались.

«Мы сократили количество патрулей, потому что… мы делаем это в партнерстве с SDF, и поэтому они сократили количество патрулей, которые они проводят», — сказал он.

С 2016 года Турция предприняла несколько вторжений против курдских сил на севере Сирии, что позволило ей контролировать районы вдоль границы.

Ранее Курсор писал, что Эрдоган пригрозил наземной военной операцией в Сирии. Турецкий лидер не сомневается, что курдские базы используются для подготовки терактов в его государстве.

Наша редакция писала, что Турция нанесла авиаудары по курдским формированиям в Сирии и Ираке. Турецкие военно-воздушные силы атаковали позиции курдских группировок РПК на севере Сирии.