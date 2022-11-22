Эрдоган пригрозил наземной военной операцией в Сирии

Турецкий лидер не сомневается, что курдские базы используются для подготовки терактов в его государстве.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил начать наземную операцию в Сирии после авиаударов Анкары по курдским позициям и ответного ракетного удара по Турции.

Об этом сообщает AFP.

«Нет никаких сомнений в том, что эта операция ограничится только воздушной операцией», — сказал Эрдоган.

По его словам, турецкое министерство обороны и начальник Генштаба вместе будут решать, какой уровень силы следует использовать.

«Мы уже предупреждали, что заставим заплатить тех, кто посягает на нашу территорию», — заметил Эрдоган.

Как сообщал Курсор, накануне Турция обвинила курдских боевиков в ударе по своему пограничному району.

Ранее Курсор информировал о том, что в ночь на воскресенье, 20 ноября, турецкие военно-воздушные силы атаковали позиции курдских группировок РПК на севере Сирии. Об этом заявило Министерство обороны Турции.

По информации ведомства, Турция приняла эти меры как акт возмездия за взрыв в центре Стамбула на прошлой неделе, когда шесть человек погибли и более 80 человек получили ранения.

«Цель Анкары — обеспечить безопасность 85 миллионов граждан, границ и отреагировать на любое «вероломное нападение» на Турцию», — заявил министр обороны.

Также Курсор информировал о том, что на днях четыре сирийских солдата были убиты и один ранен в результате израильской «авиационной агрессии» на некоторые военные посты в прибрежном и центральном районе Сирии в субботу утром, сообщило сирийское государственное информационное агентство SANA.