Путин предложил россиянам каждый год "праздновать" захват украинских территорий

Российский диктатор решил каждый год напоминать всем о преступлениях созданного им режима.

Российский диктатор владимир путин* решил, что рф нужна еще одна, новая памятная дата - День воссоединения так называемых террористических "ЛДНР", а также Запорожской и Херсонской областей с россией.

Циничное предложение в государственную думу рф внес сам путин.

Этот документ является дополнением к закону "О днях воинской славы и памятных датах России". При этом в пояснительной записке указано, что 30 сентября 2022 года "вошло в новейшую историю кaк день принятия в рoссийскую федерацию "Дoнецкой Народной Республики", "Луганской Нарoдной Республики", Запорожской области и Херсoнской области на правах субъектоврф".

При этом россияне продолжают утверждать, что жители этих украинских регионов сами хотели якобы стать частью россии. При этом есть множество документальных доказательств, что фейковые "референдумы" о присоединении к россии временно оккупированных территорий Украины проходили под дулами автоматов, без международных наблюдателей. Жителей заставляли голосовать, к тому же по городам возили вереницу автобусов с россиянами, которые выдавали себя за местных жителей, голосовали и на камеру рассказывали, как они счастливы.

В связи с этим выборы не были приняты ни украинской властью, ни демократическим сообществом. Такую же схему москва использовала во время оккупации украинского полуострова Крым с целью внутренней легализации своего преступления.

Ранее «Курсор» писал о том, что американский генерал рассказал, какой будет битва за Крым после получения Украиной дальнобойного оружия. Дело в том, что Крым является решающей территорией на этой войне и после его потери власти рф уже не смогут оправиться.

Также мы сообщали, что в Киеве спрогнозировали, когда и как закончится война в Украине. Война в Украине, по заявлению властей, будет окончена «скоро и внезапно». Однако предполагается, что не будет необходимости сражаться за каждый метр земли кровью, так как при определенных условиях «события будут иметь иной характер».

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!