Россия начала стратегические учения с ядерными ракетами

В Кремле также подтвердили начало учений с применением крылатых баллистических ракет. Когда пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова спросили об этом, он коротко ответил: «Да».

Президент России Владимир Путин в субботу отдал приказ о начале стратегических ядерных учений с запуском баллистических ракет. Это подтвердил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Отдельно президент Беларуси Александр Лукашенко, близкий соратник Путина, принял участие в учениях из ситуационного центра в Кремле.

Отметим, что учения последовали за обширной серией маневров российских вооруженных сил. Они проводили их последние четыре месяца. В результате у границ с Украиной РФ нарастила военную группировку численностью от 100 до 200 тысяч солдат и офицеров, пригнала большое количество военной техники.

Ранее редакция Курсора сообщала, что Владимир Путин подписал указ о призыве резервистов. Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о призыве военных запаса на некие сборы. Документ вступил в силу с момента его подписания.

Также мы писали, что в СМИ рассказали о готовности российских войск к вторжению в Украину. Примерно 40 или даже 50 процентов войск, который сосредоточены вокруг возле границ Украины, готовы пойти в атаку. Об этом сообщили в издании Sky News со ссылкой на представителя Пентагона.

Еще напомним, что Россия отвергает обвинения в кибератаке на Украину.

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