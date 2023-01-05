Специалисты назвали орех, который сжигает жир и поможет быстрее похудеть

Диетологи говорят, что регулярное употребление фисташек поможет сбросить лишние килограммы. Мнение специалистов по похудению подтвердили и авторитетные ученые.
Об этом пишет Healthline.
Всем известно, что орехи продукт высококалорийный, и потому во время диет от них отказываются. Но фисташки являются исключением.
Эксперты объясняют, что в фисташках содержится большое количество белка, микронутриентов и полезных волокон. Богатые они витамином К и калием. Также в них содержатся фитостеролы, гамма-токоферол и бета-каротин. Исследователи провели развернутый эксперимент, к которому привлекли людей с ожирением. Каждый из испытуемых в течение четырех месяцев ежедневно употреблял по 42 грамма фисташек.
Как выяснилось, люди, которые ели фисташки не только быстро сбрасывали вес, но и существенно теряли в объемах. Также у них снизилось артериальное давление. При этом все добровольцы рассказали, что у них пропала тяга к сладкому.
Ученые советуют включать в свой рацион фисташки хотя бы несколько раз в неделю. Но при склонности к лишнему весу важно помнить об умеренности — достаточно горсти орехов в день.
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