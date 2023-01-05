Специалисты назвали орех, который сжигает жир и поможет быстрее похудеть

Орехи очен калорийны, но отказываться от них полностью не стоит. Ведь некоторые из них способны помочь вашему организму быстрее избавиться от лишнего жира.

Диетологи говорят, что регулярное употребление фисташек поможет сбросить лишние килограммы. Мнение специалистов по похудению подтвердили и авторитетные ученые.

Об этом пишет Healthline.

Всем известно, что орехи продукт высококалорийный, и потому во время диет от них отказываются. Но фисташки являются исключением.

Эксперты объясняют, что в фисташках содержится большое количество белка, микронутриентов и полезных волокон. Богатые они витамином К и калием. Также в них содержатся фитостеролы, гамма-токоферол и бета-каротин. Исследователи провели развернутый эксперимент, к которому привлекли людей с ожирением. Каждый из испытуемых в течение четырех месяцев ежедневно употреблял по 42 грамма фисташек.

Как выяснилось, люди, которые ели фисташки не только быстро сбрасывали вес, но и существенно теряли в объемах. Также у них снизилось артериальное давление. При этом все добровольцы рассказали, что у них пропала тяга к сладкому.

Ученые советуют включать в свой рацион фисташки хотя бы несколько раз в неделю. Но при склонности к лишнему весу важно помнить об умеренности — достаточно горсти орехов в день.

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