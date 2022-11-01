Израильтян готовят к очередному подорожанию электроэнергии: озвучены сроки

Всего через несколько месяцев после того, как стоимость электроэнергии значительно подскочила, потребители могут ожидать нового роста — почти вдвое по сравнению с первым.

После роста стоимости электроэнергии на 8,6% в последние месяцы израильтяне могут ожидать очередного повышения цен в начале следующего года, сообщило Кан 11 в понедельник вечером.

Повышение цен связано, в том числе, с глобальным удорожанием электроэнергии, говорится в сообщении.

В СМИ добавили, что в январе ожидается рост стоимости электроэнергии еще на 15%.

Источники также сообщили, что рост цен может быть несколько смягчен, но ожидается, что он останется высоким, несмотря на более раннее повышение цен.

В то же время начнутся обсуждения относительно увеличения стоимости воды, в связи с ростом стоимости электроэнергии, добавил Кан 11.

Между тем, хотя Израильская электрическая корпорация называет рост спроса и нехватку предложения в качестве причины увеличения затрат для потребителей, Палестинская администрация, которая продолжает использовать израильскую электроэнергию, имеет неоплаченный счет, исчисляемый миллиардами шекелей, и это продолжает влиять на израильских потребителей.

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