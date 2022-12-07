Ученые озадачены находкой на экзопланете газового гиганта

Проведя измерения очень молодой экзопланеты размером с Юпитер под названием HD-114082b, ученые обнаружили, что ее свойства не соответствуют ни одной из двух популярных моделей формирования планет-гигантов.

По словам учены, обнаруженная молодая экзопланета слишком тяжелая для своего возраста. В частности, плотность этого объекта вдвое превышает плотность Земли.

Исследование опубликовано в журнале Astronomy & Astrophysics.

«По сравнению с принятыми в настоящее время моделями плотность HD-114082b примерно в 2-3 раза превышает плотность для молодого газового гиганта возрастом всего 15 миллионов лет», — объясняет астрофизик Ольга Захожай из Астрономического института Макса Планка в Германии.

Эта экзопланета, вращающаяся вокруг звезды HD-114082 на расстоянии около 300 световых лет, стала предметом интенсивной кампании по сбору данных. HD-114082b возрастом всего 15 млн лет является одной из самых молодых экзопланет из когда-либо найденных, и понимание ее свойств может дать ключ к пониманию того, как формируются планеты — процесс, который до конца не изучен.

В течение почти 4-х лет ученые собирали наблюдения за лучевой скоростью HD-114082. Ученые, используя комбинированные данные о транзите и лучевой скорости, определили, что HD-114082b имеет такой же радиус, как Юпитер , но в 8 раз больше массы Юпитера. Это означает, что плотность экзопланеты примерно в два раза больше плотности Земли и почти в 10 раз больше плотности Юпитера.

Размер и масса этой молодой экзопланеты означают, что маловероятно, что она будет сверхбольшой каменистой планетой; верхний предел для них составляет около 3 земных радиусов и 25 земных масс. Каменистые экзопланеты также имеют очень небольшой диапазон плотностей. Выше этого диапазона тело становится более плотным, и гравитация планеты начинает удерживать значительную атмосферу из водорода и гелия.

HD-114082b значительно превышает эти параметры, что означает, что это газовый гигант. Но астрономы просто не знают, как это произошло.

«Мы думаем, что планеты-гиганты могут формироваться двумя возможными способами. Оба происходят внутри протопланетного диска из газа и пыли, распределенного вокруг молодой центральной звезды», — говорит астроном Ральф Лаунхардт из MPIA.

По словам ученых, эта экзопланета является одной из трех известных им планет моложе 30 млн лет, для которых астрономы получили измерения радиуса и массы. Пока что все три кажутся несовместимыми с моделью нестабильности диска.

«Хотя для подтверждения этой тенденции необходимо больше таких планет, мы считаем, что теоретики должны начать переоценку своих расчетов. Удивительно, как результаты наших наблюдений возвращаются в теорию формирования планет. Они помогают улучшить наши знания о том, как растут эти гигантские планеты, и говорят нам, где лежат пробелы в нашем понимании», — говорит Захожай.

Курсор сообщал, что ученые обнаружили самый тяжелый метал в инопланетных атмосферах. В более широкой Вселенной, есть несколько действительно странных миров, по сравнению с которыми планеты, которые есть в нашей Солнечной системе, кажутся почти обыденными.Теперь, в двух самых жестких мирах, когда-либо виденных в Млечном Пути, астрономы обнаружили самый тяжелый металл.

Кроме этого, астрономы рассказали, когда может столкнуться пара сверхмассивных черных дыр. Странное поведение галактики, удаленной от нас на миллиард световых лет, предполагает, что в ней может произойти одно из самых ожидаемых событий в современной астрономии.

Наша редакция писала, что ученые рассказали, может ли Земля покинуть нашу Солнечную систему.

Напомним, что ученые нашли новый способ разгадать тайны Вселенной.