Ученые получили первую в истории звуковую запись пылевых вихрей на Марсе

Когда марсоход Perseverance приземлился на Марсе, он был оборудован первым работающим микрофоном на поверхности планеты.

Ученые использовали его, чтобы сделать первую в истории аудиозапись внеземного вихря.

Исследование было опубликовано в журнале Nature Communications ученым-планетологом Наоми Мердок и группой исследователей из Национального высшего французского института аэронавтики и космоса и НАСА.

Роджер Винс, профессор наук о Земле, атмосфере и планетах в Научном колледже Университета Пердью, возглавляет группу инструментов, которая сделала это открытие. Он является главным исследователем SuperCam компании Perseverance, набора инструментов, составляющих «голову» марсохода, которая включает в себя передовые инструменты дистанционного зондирования с широким набором спектрометров, камер и микрофонов.

«С помощью звука мы можем узнать гораздо больше, чем с помощью некоторых других инструментов. Они снимают показания через равные промежутки времени. Микрофон позволяет нам сэмплировать не совсем со скоростью звука, а почти 100 000 раз в секунду. Это помогает нам лучше понять, на что похож Марс», — сказал Винс.

По словам Винса, получение ураганной записи было удачным, хотя и не обязательно неожиданным. В кратере Джезеро, где приземлился Perseverance, команда обнаружила свидетельство почти 100 пылевых вихрей — крошечных торнадо из пыли и песка — с момента приземления марсохода.

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Звуковая запись пылевого вихря, сделанная вместе с показаниями атмосферного давления и замедленной съемкой, помогает ученым понять марсианскую атмосферу и погоду.

«Мы могли бы наблюдать за падением давления, слушать ветер, затем немного помолчать, как глаз крошечной бури, а затем снова услышать ветер и наблюдать за ростом давления. Команды марсоходов наблюдали медленное снижение мощности в течение нескольких дней или недель, а затем скачок. Это было, когда ветер убирал солнечные батареи», — сказал Винс и добавил, что все произошло за несколько секунд.

Отсутствие таких ветряных и пылевых вихрей на равнине Элизиум, где приземлилась миссия InSight, может помочь объяснить, почему эта миссия сворачивается.

«Как и на Земле, на Марсе в разных районах разная погода. Использование всех наших инструментов и инструментов, особенно микрофона , помогает нам получить конкретное представление о том, каково это быть на Марсе», — отметил он.

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