Ученые утвердили новую расширенную шкалу измерений

Международные ученые, собравшиеся во Франции, проголосовали за новые метрические префиксы для выражения самых больших и самых маленьких измерений в мире.

Впервые за более чем три десятилетия новые префиксы были добавлены в Международную систему единиц (International System of Units, SI), согласованный глобальный стандарт для метрической системы. К известным префиксам, таким как кило и милли, присоединяются ронна и кветта для самых больших чисел и ронто и кекто для самых маленьких.

За изменение проголосовали ученые и представители правительств со всего мира, присутствовавшие на 27-й Генеральной конференции по мерам и весам, которая управляет SI и собирается примерно раз в четыре года в Версальском дворце к западу от Парижа.

Национальная физическая лаборатория Великобритании, которая возглавляла продвижение новых префиксов, подтвердила, что резолюция была принята в заявлении. Префиксы облегчают выражение больших величин — например, постоянное обращение к километру как к 1 000 метрам или к миллиметру как к 1 000 метра быстро станет громоздким.

С тех пор, как в 1960 году была создана система SI, научная потребность привела к увеличению количества префиксов. В последний раз это было в 1991 году, когда химики, желающие выразить огромные молекулярные величины, подтолкнули к добавлению дзетты и йотты. Йоттаметр – это единица с 24 нулями.

По словам Ричарда Брауна, главы отдела метрологии Национальной физической лаборатории Великобритании, даже могучей йотты недостаточно, чтобы справиться с ненасытным мировым аппетитом к данным.

«С точки зрения выражения данных в йоттабайтах, что в настоящее время является самым высоким префиксом, мы очень близки к пределу. В конце концов, имеет смысл иметь симметричное расширение, которое полезно для квантовой науки, физики элементарных частиц — когда вы измеряете очень, очень маленькие вещи», — сказал Браун и добавил, что новые префиксы могут упростить то, как мы говорим о некоторых довольно больших объектах.

«Если мы думаем о массе, а не о расстоянии, Земля весит примерно шесть роннаграммов, что составляет шесть с 27 нулями», — сказал Браун.

Браун сказал, что идея обновления возникла у него, когда он увидел сообщения СМИ, использующие несанкционированные префиксы для хранения данных, такие как бронтобайты и геллабайты. Google, в частности, использует hella для байтов с 2010 года.

«Это были термины, которые были в обращении неофициально, поэтому было ясно, что SI должен был что-то сделать», — сказал он.

Однако метрические префиксы необходимо сократить до их первой буквы, а B и H уже были заняты, исключая бронто и хелла.

«Единственными буквами, которые не использовались для других единиц или других символов, были R и Q», — сказал Браун.

Согласно соглашению, большие префиксы оканчиваются на А, а меньшие — на О. Кроме этого, новые префиксы должны «защитить систему от будущего» и удовлетворить мировую потребность в более высоких числах — по крайней мере, в течение следующих 20–25 лет.

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