Ученые выяснили, какая часть яблока самая полезная

Эти плоды чрезвычайно полезны. Считается даже, что их прием предотвращает развитие рака.

Однако, если вам интересно, какая часть яблока является наиболее полезной, вы будете удивлены, потому что окажется, что это именно та часть, которую мы выбрасываем.

Об этом пишет Express.

Оказывается, самой полезной для здоровья человека является сердцевина этого фрукта. В нем содержится до 100 миллионов бактерий, которые позволяют поддерживать нормальную микрофлору человеческого организма.

По мнению специалистов, здоровье человека во многом зависит от разнообразия микробиома — набора микрофлоры, содержащейся в организме, в основном в кишечнике, который еще называют «вторым мозгом».

Яблоки содержат до 100 миллионов полезных для человека бактерий, и до 90% из них находятся в ядре, которое большинство людей обычно выбрасывают.

Яблоки также содержат пектин и клетчатку, которые помогают пищеварению.

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