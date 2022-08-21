Ученые выяснили, почему хочется спать в жару

Новое исследование, показало, что плодовые мушки запрограммированы дремать днем ​​в жару, а это означает, что человеческий сон может быть биологическим.

Согласно новому исследованию, проведенному учеными из Северо-Западного университета, у вашей сиесты есть причина, и она, вероятно, биологическая. Исследование, опубликованное в журнале Current Biology, показало, что плодовые мушки запрограммированы на то, чтобы вздремнуть в середине дня.

Полученные результаты стали продолжением статьи, опубликованной в 2020 году, в которой идентифицирован термометр мозга, активный только в холодную погоду. Новая статья является первой, в которой исследуется связанная схема «термометра» для высоких температур.

«Изменения температуры оказывают сильное влияние на поведение как людей, так и животных и дают животным сигнал о том, что пора адаптироваться к смене времен года», — сказал Марко Галлио, доцент нейробиологии и руководитель исследования.

«Влияние температуры на сон может быть весьма экстремальным: некоторые животные решают проспать весь сезон — вспомните медведя, впадающего в спячку, — но специфические мозговые цепи, которые участвуют во взаимодействии между температурой и центрами сна, остаются в значительной степени не нанесенными на карту», — добавил он.

Но какое отношение плодовые мушки имеют к биологии человека?

Галлио объяснил, что плодовые мушки являются идеальной моделью для изучения таких важных вопросов, как «почему мы спим» и «что сон делает для мозга», потому что они не пытаются нарушить инстинкт так, как это делают люди. Кроме того, они позволяют исследователям изучать влияние внешних сигналов, таких как свет и температура, на клеточные пути.

«Горячие и холодные температуры могут по-разному влиять на физиологию и поведение», — продолжил Галлио, добавив, что это разделение может также отражать эволюционные процессы, основанные на циклах тепла и холода Земли.

Команда надеется выявить типичные цели холодного и горячего контура, чтобы выяснить, как каждый из них влияет на сон. Кроме того, исследователи выразили заинтересованность в наблюдении за долгосрочным влиянием температуры на поведение.

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