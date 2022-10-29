Ученые заявили, что обнаружили «клетки времени» в человеческом мозгу

Исследования показывают, что «клетки времени» — нейроны в гиппокампе, которые, как считается, представляют временную информацию — могут быть клеем, который скрепляет наши воспоминания в правильной последовательности, чтобы мы могли правильно вспомнить правильный порядок, в котором происходили события.

Доказательства наличия таких «клеток времени», отслеживающих последовательность, ранее были обнаружены у крыс, у которых, как считается, специфические группы нейронов поддерживают воспоминание о событиях и планирование последовательностей действий, но долгое время меньше было известно о том, как работает эпизодическая память в человеческом мозгу.

Результаты нового исследования были опубликованы в The Journal of Neuroscience.

Для исследования группа ученых во главе с нейробиологом Лейлой Редди из Центра исследований мозга и познания (CerCo) во Франции отслеживала электрическую активность в мозге 15 пациентов с эпилепсией с помощью микроэлектродов, имплантированных в гиппокамп.

«Создание эпизодических воспоминаний требует связывания отдельных событий опыта с точностью во времени. Учитывая важность гиппокампа в обучении порядку последовательности и суждениях о временном порядке, мы проверили, представляют ли нейроны гиппокампа человека временную информацию, в то время как участники изучали порядок последовательности элементов», — объяснили исследователи в своем исследовании.

Эксперименты проводились во время медицинских тестов, в которых использовались электроды для локализации источника их припадков в головном мозге. В результате исследование не потребовало каких-либо инвазивных или рискованных имплантаций, которые пациенты уже не подвергали бы в целях проспективного лечения эпилепсии. В экспериментах участникам предъявляли последовательность изображений в заранее определенном порядке и просили запомнить последовательность.

Во время сеансов электроды регистрировали возбуждение определенных нейронов в гиппокампе в ответ на эксперимент, как в определенные моменты, когда изображения отображались, так и в промежутках, когда изображения не показывались, и в паузах, когда участников просили предсказать, какое изображение будет показано. следующий из уже отображаемой последовательности.

По словам ученых, задействованные нейроны являются свидетельством клеток времени: «нейронов, активность которых модулируется временным контекстом в пределах четко определенного временного окна». Они добавили, что некоторые из этих нейронов активно участвовали в запоминании или воспроизведении последовательности изображений в экспериментах, но некоторые также были активны, когда не присутствовал визуальный стимул, предполагая, что они кодировали течение времени, даже когда ничего особенного не происходило.

«Было замечено, что ячейки времени срабатывают в последовательные моменты этих пустых периодов. Временная модуляция в течение этих периодов перерыва не могла быть вызвана внешними событиями; скорее, они, по-видимому, представляют собой развивающийся временной сигнал в результате изменений в опыте пациентов в течение этого времени ожидания», — сказали ученые.

По словам исследователей, «клетки времени» в человеческом мозгу являются «многомерными», способными кодировать информацию о времени, а также реагировать на различные виды сенсорной информации или стимулов.

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