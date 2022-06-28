Учителя приостановили забастовку под конец учебного года

На последней встрече с представителями минфина учителя потребовали поднять зарплату молодым педагогам до 10,5 тысяч шекелей. Минпрос поддерживает это требование, а минфин соглашается дать не больше 8600 шекелей.

В оставшиеся дни учебного года занятия в детских садах и младших классах пройдут по расписанию.

Об этом сообщила председатель профсоюза учителей Яфа Бен-Давид.

Забастовочные санкции было решено заморозить после того, как министр финансов Авигдор Либерман заявил о том, что переговоры с профсоюзом продолжились. По его словам, с юридической точки зрения переговоры можно вести ив предвыборный период.

Также профсоюз согласился заморозить санкции по просьбе министра просвещения Ифат Шаша-Битон.

Отметим, что ранее в минфине говорили, что не могут продолжать переговоры из-за юридических ограничений предвыборного периода. Так, перед выборами необходимо придерживаться бюджетных ограничений.

В профсоюзе учителей не принимают такое объяснение и требуют повысить зарплаты.

Ранее Курсор писал, что коалиция предложила Биньямину Нетаниягу сделку по роспуску Кнессета.

Также Бецалель Смотрич заявил, что еще есть шанс предотвратить очередные выборы.

Стало известно, что ультраортодоксы готовы сотрудничать с Бени Ганцем. Высокопоставленные члены «Яадут а-Тора» и ШАС заявили, если Биньямин Нетаниягу не сможет получить 61 место, то огни готовы предложить ротационное правительство Бени Ганцу.

Кроме этого, в Ямине согласились с тем, что Шакед возьмет на себя управление, если Беннет уйдет из политики. По данным СМИ, соответствующее решение принято во время встречи Беннета и Шакед с заместителем министра по делам религий Матаном Каханой.