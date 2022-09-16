В Бейт-Шемеше двое детей выпили ядовитое вещество: медики озвучили детали инцидента

Двое детей, которые выпили токсичное вещество в Бейт-Шемеше, были эвакуированы в больницу в состоянии средней и легкой степени тяжести.

Медицинские бригады были вызваны на дом в Бейт-Шемеше после сообщения о двух детях, которые выпили токсичное вещество.

Машина МАДА эвакуировала их в состоянии средней тяжести или легком в больницу Шаарей Цедек в Иерусалиме.

Волонтеры рассказали: «Когда мы прибыли на место происшествия, нам принесли на руках двух детей, брата и сестру, 6 и 4 лет, с ожогами во рту и плохо себя чувствующих после того, как, по словам родных, они выпили едкий натр. Вместе с фельдшерами и другими медиками МАДА мы оказали им первичную медицинскую помощь».

Медики напоминают родителям, особенно в Шаббат и праздничные вечера, соблюдать осторожность и наблюдать за детьми и малышами, не допускать их к чистящим средствам и предметам, которые могут нанести вред.

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