В Бейт-Шемеше двое детей выпили ядовитое вещество: медики озвучили детали инцидента

Медицинские бригады были вызваны на дом в Бейт-Шемеше после сообщения о двух детях, которые выпили токсичное вещество.
Машина МАДА эвакуировала их в состоянии средней тяжести или легком в больницу Шаарей Цедек в Иерусалиме.
Волонтеры рассказали: «Когда мы прибыли на место происшествия, нам принесли на руках двух детей, брата и сестру, 6 и 4 лет, с ожогами во рту и плохо себя чувствующих после того, как, по словам родных, они выпили едкий натр. Вместе с фельдшерами и другими медиками МАДА мы оказали им первичную медицинскую помощь».
Медики напоминают родителям, особенно в Шаббат и праздничные вечера, соблюдать осторожность и наблюдать за детьми и малышами, не допускать их к чистящим средствам и предметам, которые могут нанести вред.
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