Мэр Киева заявил, что украинской столице предстоит пережить тяжелую ночь

Виталий Кличко заявил, что российские оккупационные войска уже вплотную подошли к столице Украины. Город готов обороняться от захватчиков.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о том, что в украинской столице развертывается территориальная оборона. Город готов к тому, что русские оккупанты пойдут в наступление.

Он сказал, что ситуация «угрожающая». Следующая ночь и утро для киевлян будет сложной. Дело в том, что российские войска подошли вплотную к городу. Все важные объекты взяты под охрану. Стратегические дороги перекрывают.

Все бригады территориальной обороны, военные укомплектованы на 100 процентов.

Также Кличко поблагодарил жителей города за их готовность защищать столицу Украины.

Ранее Курсор сообщал, что министерство иностранных дел выпустило важное заявление для израильтян, оставшихся в Украине.

Кроме того, редакция нашего сайта писала, что украинские войска прорвали позиции оккупантов в Луганской области.

Еще напомним, что российская армия обстреляла из «Градов» детский дом в Киевской области.

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