В иранских шахедах обнаружили детали более десятка американских компаний — CNN

Детали, изготовленные по меньшей мере 13-ю компаниями из Соединенных Штатов Америки, были обнаружены в одном из беспилотных летательных аппаратов иранского производства Shahed-136, сбитого осенью 2022 года в Украине.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на данные украинской разведки.

Отмечается, что эти данные являются еще одним доказательством того, что, несмотря на санкции, Иран все еще находит большое количество коммерчески доступных технологий. Так, из 52 компонентов, которые украинцы изъяли из беспилотника, 40 были изготовлены 13 разными американскими компаниями, остальные – компаниями в Канаде, Швейцарии, Японии, Тайване и Китае.

По оценке украинской разведки, среди обнаруженных в беспилотнике компонентов американского производства – почти два десятка деталей производства Texas Instruments, в том числе:

микроконтроллеры, стабилизаторы напряжения и цифровые контроллеры сигналов;

GPS модуль производства Hemisphere GNSS;

процессор производства NXP USA Inc.

компоненты печатных плат Analog Devices и Onsemi.

Также были обнаружены компоненты, изготовленные компанией International Rectifier, сейчас принадлежащей немецкой компании Infineon, и швейцарской компанией U-Blox.

Все компании, ответившие на запрос СМИ, подчеркнули, что осуждают любое несанкционированное использование их продукции, отметив, что борьба с перенаправлением и нецелевым использованием их полупроводников и другой микроэлектроники является общеотраслевой проблемой, над решением которой они работают.

«Иранские компании, попавшие под санкции, похоже, успешно работают в обход усилий, направленных на прекращение снабжения им критически важных компонентов и электроники. К примеру, компания, построившая сбитый беспилотник – Iran Aircraft Manufacturing Industries Corporation, – находится под санкциями США с 2008 года», — напоминает СМИ.

Информацию об американских компонентах в иранских дронах Украина передала США еще в конце 2022 года. Однако возможности борьбы с проблемой несанкционированного использования электроники ограничены.

Как сообщал Курсор, в декабре правительство Великобритании ввело 13 декабря новые санкции против россии и Ирана за атаки на Украину ракетами и дронами-камикадзе.

Ранее Курсор писал, что Великобритания вызвала в Лондон самого высокопоставленного дипломата Ирана. Это произошло после казни Мохсена Шекари — первого приведенного в силу смертельного приговора в связи с недавними антиправительственными волнениями.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!