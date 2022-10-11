В Мариуполе россияне массово задерживают мужчин и увозят в неизвестном направлении

В Мариуполе российские оккупанты хватают мужчин и вывозят их в неизвестном направлении. Так вероятно представители рф* ищут одновременно и партизан и тех, кого можно насильно отправить в армию.

Об этом в Телеграме сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

По его словам, россияне установили мобильные посты на перекрестках, там работает военная полиция и комендатура. Они проводят проверку документов и телефонов у водителей. Систематически забирают мужчин, сажают в машины комендатуры и вывозят в неизвестном направлении.

Ранее стало известно, что вокруг Мариуполя захватчики начали ревизию укреплений. В городе фиксируют активное движение военных грузовиков в направлении Мангуша, где расположен военный полигон для обучения мобилизованных.

Кроме того, россиян очень пугает партизанское движение, которое активно начало проявлять себя в городе.

Ранее премьер-министр Яир Лапид решительно осудил террористические атаки армии рф.

Также «Курсор» сообщал о том, что Байден прокомментировал ракетные удары по Украине.

Помимо этого, журналисты утверждают, что путин привел росгвардию в полную боеготовность.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!