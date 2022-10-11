В Мариуполе россияне массово задерживают мужчин и увозят в неизвестном направлении

Об этом в Телеграме сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
По его словам, россияне установили мобильные посты на перекрестках, там работает военная полиция и комендатура. Они проводят проверку документов и телефонов у водителей. Систематически забирают мужчин, сажают в машины комендатуры и вывозят в неизвестном направлении.
Ранее стало известно, что вокруг Мариуполя захватчики начали ревизию укреплений. В городе фиксируют активное движение военных грузовиков в направлении Мангуша, где расположен военный полигон для обучения мобилизованных.
Кроме того, россиян очень пугает партизанское движение, которое активно начало проявлять себя в городе.
Ранее премьер-министр Яир Лапид решительно осудил террористические атаки армии рф.
Также «Курсор» сообщал о том, что Байден прокомментировал ракетные удары по Украине.
Помимо этого, журналисты утверждают, что путин привел росгвардию в полную боеготовность.
* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!