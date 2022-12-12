В секторе Газа найдены гробницы римской эпохи

Это не первая древняя археологическая находка, обнаруженная в этом месте в контролируемом ХАМАС секторе Газа.

В ходе раскопок в секторе Газа было обнаружено более 60 гробниц римской эпохи, сообщило агентство Associated Press News со ссылкой на власти ХАМАС.

По словам Хияма аль-Битара, исследователя Министерства древностей и туризма Палестины, находящегося в ведении ХАМАСа, было найдено 63 гробницы, и содержимое одной из них датируется вторым веком нашей эры.

Это не первая древняя археологическая находка, обнаруженная в этом месте.

Ранее, в 2022 году, недалеко от северного побережья сектора Газа было обнаружено 2000-летнее римское кладбище с 20 богато украшенными могилами, что было названо самым важным местным открытием за последнее десятилетие.

Газа богата древностями и была важным местом торговли для многих цивилизаций, начиная с древних египтян и филистимлян, изображенных в Библии, через Римскую империю и крестовые походы. Обнаруженные там руины включают остатки осады Александром Македонским, а также монгольского нашествия.

Сообщается, что из-за формы могил и относительно богато украшенных украшений они, вероятно, принадлежали «высокопоставленным лицам» Римской империи в первом веке, сказал в то время Джамаль Абу Рида, генеральный директор Министерства туризма и древностей Газы.

Ранее Курсор писал, что любой желающий может посетить внутреннюю часть Великой пирамиды Гизы. Пирамида, также известная как пирамида Хуфу, была сфотографирована исследователями для создания 3D-тура по трем внутренним камерам.

Курсор писал, что обнаруженный в Египте туннель может быть входом в гробницу Клеопатры. Археолог из Университета Санто-Доминго считает, что она, возможно, нашла вход в затерянную гробницу Клеопатры после двух десятилетий поисков в Египте.

Курсор сообщал, что в Египте обнаружили 1300-метровый туннель. Оказалось, что часть находки располагается под водой, где найдено еще немало ценных артефактов.

Напомним, что археологи обнаружили самую древнюю карту Европы.