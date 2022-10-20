Врач назвал главные причины бессонницы и объяснил, как с ними бороться

Во время сна в нашем теле происходят важные процессы, поэтому сон — неотъемлемая часть нашей жизни, без которой страдает и физиологическое, и эмоциональное здоровье. Но многие люди испытывают проблемы со сном и врач Роман Бузунов назвал основные причины такого состояния и объяснил, как с этим можно справиться.

Об этом пишет Wworld.

Специалист отметил, что в современном мире есть много фактов, провоцирующих тревожность и бессонницу. А лучшим средством для расслабления и хорошего сна является физическая активность. Особенно хорошо заниматься посильным спортом на свежем воздухе.

Еще одна причина бессонницы – апноэ, распространенное расстройство, при котором дыхание останавливается, причем много раз за ночь. По сути человек задыхается. Это может снизить продолжительность жизни человека на 20 лет. Далее – использование гаджетов. Минимум за час до сна нужно убрать из рук телефон.

Врач отметил, что наладить сон поможет аэробная нагрузка, отсутствие кофеина после обеда и вечером.

Кроме того, дистанционная работа и самоизоляция нарушает привычный ритм жизни, что тоже вызывает проблемы со сном. Сказывается и ограничение физической активности, которая является хорошим средством от стресса.

Есть еще одна распространенная причина бессонницы – изжога и кислый привкус во рту, этим могут страдать люди с гастритом и язвой. Здесь важно наладить режим питания, отказаться от острых и жареных продуктов и не объедаться перед сном.

«Курсор» писал ранее, к каким заболеваниям может привести сон с включенным телевизором.