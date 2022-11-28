Врач рассказала, почему не стоит употреблять слишком много лука

В рационе должен периодически появляться лук, потому что в его составе находится множество витаминов и полезных микроэлементов, ведь его не зря называют «королем овощей». Однако, не стоит злоуплтреблять продуктом, чтобы не вызвать проблемы со здоровьем.

Об этом рассказала американский врач Люсия Гарсия, пишет Quora.

По словам медика, лук не только содержит питательные вещества, необходимые организму, но также обладает многими лечебными свойствами, в том числе антиоксидантными, противораковыми, противовоспалительными, антибактериальными, антивирусными и так далее. Но, если употреблять его слишком часто и в больших количествах, то можно столкнуться с рядом побочных эффектов.

Люсия Гарсия отметила, что в кишечнике нет ферментов, способных расщеплять фруктаны, содержащиеся в овоще, поэтому они не могут перевариваться и усваиваться организмом. Большое количество фруктанов накапливается в кишечнике и может вызвать проблемы, такие как вздутие, боль в животе, метеоризм и спазмы.

Врач подчеркнула, что в день рекомендуется съедать от 50 до 80 граммов лука.

«Курсор» писал ранее, что репчатый лук кажется простым продуктом, на самом деле он может похвастаться большим количеством положительных свойств. Медики перечислили главные из них.

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