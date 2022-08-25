Бой с Усиком: Тайсон Фьюри поставил семидневный ультиматум своим промоутерам

Сразу после того , как Усик победил Энтони Джошуа во второй раз, Цыганский Король отреагировал типичным для него образом в социальных сетях, сказав, чтобы промоутеры готовили чековую книжку, если они хотят, чтобы он вернулся на ринг.
Фьюри против Усика за все пояса в супертяжелом весе — это бой, который все хотят увидеть следующим, но 34-летний боксер сказал, что все вовлеченные стороны, включая Фрэнка Уоррена и Боба Арума, должны предоставить сначала ему заплатить. Он озвучил дедлайн — до 1 сентября.
В видео на своей странице в Instagram он также заявил, что предложение должно быть официально представлено его адвокату, иначе Фьюри останется в отставке.
Обращаясь к своим поклонникам во время пробежки, чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе сказал: «Привет, ребята. Все те, кто хотел чтобы я дрался, я даю вам все семь дней — до 1 сентября, чтобы вы пришли с деньгами».
«Если нет, то большое спасибо, это было круто. Я в отставке. И еще, ребята, забыл сказать, все предложения должны быть отправлены моему адвокату Роберту Дэвису в письменной форме и с подтверждением наличия средств», — заявил он.
В последний раз Фьюри дрался в апреле, нокаутировав коллегу британца Диллиана Уайтатна стадионе Уэмбли с аншлагом. После этого Фьюри не в первый раз объявил о своем уходе из бокса.
Напомним, что Леннокс Льюис высказался о возможном бое Усика против Фьюри за абсолютное чемпионство.