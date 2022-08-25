Бой с Усиком: Тайсон Фьюри поставил семидневный ультиматум своим промоутерам

В видео на своей странице в Instagram он также заявил, что предложение должно быть официально представлено его адвокату, иначе Фьюри останется в отставке.

Обращаясь к своим поклонникам во время пробежки, чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе сказал: «Привет, ребята. Все те, кто хотел чтобы я дрался, я даю вам все семь дней — до 1 сентября, чтобы вы пришли с деньгами».

«Если нет, то большое спасибо, это было круто. Я в отставке. И еще, ребята, забыл сказать, все предложения должны быть отправлены моему адвокату Роберту Дэвису в письменной форме и с подтверждением наличия средств», — заявил он.