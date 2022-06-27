Фанаты Бейтар Иерусалим объявили о сделке по покупке футбольной команды у ее владельца

Ассоциация, управляемая фанатами клуба, заявляет, что соберет около 12 миллионов шекелей, чтобы помочь сократить дефицит и нанять новых игроков.

Фан-клуб ФК «Бейтар» Иерусалим объявил в воскресенье, что подписал соглашение с владельцем футбольной команды Моше Хогегом о покупке клуба.

«Мы рады сообщить, что достигли соглашения о передаче права собственности на нашу любимую команду «Бейтар» Иерусалим болельщикам через ассоциацию болельщиков», — написала группа на своей странице в Facebook.

Группа заявила, что соглашение вступит в силу в течение двух недель после того, как будет собрано достаточно средств.

По соглашению около 12 миллионов шекелей (более 3,5 миллионов долларов), которые будут собраны болельщиками, пойдут на сокращение дефицита команды и на потенциальных новобранцев, которые могут поддерживать конкурентоспособность команды.

Хогег и фан-клуб договорились, что средства не пойдут на погашение долгов, не связанных напрямую с командой.

Группа пообещала держать всех фанатов в курсе сделки и сообщать обо всем с полной прозрачностью.

Согласно заявлению группы, основной причиной покупки «Бейтара» были опасения, что команда может быть переведена из израильской премьер-лиги.

Группа подчеркнула, что «после вступления соглашения в силу… право собственности на клуб будет полностью передано (100 процентов акций) ассоциации».

Фан-клуб также отметил, что получил «благословение соответствующих официальных лиц и поддержку мэра Иерусалима и его советника Офера Аюбея».

В последнее время клуб переживает тяжелые времена, вынуждая его отказываться от игроков из-за беспрецедентного экономического кризиса, в результате которого долг составил около 30 миллионов шекелей (около 8,8 миллиона долларов).

Хогег, чьи счета были конфискованы полицией, поскольку расследование его предполагаемого мошенничества продолжается, не смог выплатить долги, что повышает вероятность полного банкротства.

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