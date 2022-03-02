ФИБА отстранила российские сборные и клубы от всех международных турниров

Таким образом, клубы из Российской Федерации, а также национальная команда страны не смогут участвовать в международных турнирах. ФИБА проводит матчи Кубка мира, Евробаскет.

Во вторник ФИБА объявила, что российские команды и официальные лица отстранены от участия в международных соревнованиях по баскетболу, в том числе 3×3, до дальнейшего уведомления. Решение было принято в связи с недавним вторжением России в Украину.

В заявлении говорится, что ФИБА по-прежнему очень обеспокоена последними событиями в Украине и выражает глубочайшие соболезнования пострадавшим.

ФИБА сообщит о любых дальнейших решениях, принятых Центральным советом на заседании 25 марта, а также органами Европейской зоны ФИБА в ближайшие дни.

ФИБА заявила, что решительно осуждает насилие и надеется, что в ближайшее время восторжествует мир.

Совсем недавно, 24 февраля, мужская сборная России сыграла в отборочном матче чемпионата мира по баскетболу 2023 года против Нидерландов, выиграв со счетом 80–69. В настоящее время они находятся на первом месте в группе H европейского квалификационного региона. Следующая игра запланирована не раньше 1 июля против Италии.

Что касается женской сборной России, то она прошла квалификацию на чемпионат мира по футболу среди женщин 2022 года, который должен пройти в Австралии с 22 сентября по 1 октября. Жеребьевка этого мероприятия запланирована на 3 марта. Россиянки по-прежнему будут включены в этот розыгрыш, учитывая, что до фактического события осталось несколько месяцев.

Напомним, что ФИФА и УЕФА совместно отстранили российские команды от участия в международных футбольных соревнованиях, поскольку мировой спорт закрыл двери для России после вторжения в Украину.

Также Курсор писал, что финал Лиги чемпионов перенесли из Санкт-Петербурга в Париж из-за вторжения РФ в Украину.

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