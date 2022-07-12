Лапид отменил свое выступление на Маккабиаде

Премьер-министр Израиля, по сообщениям израильских СМИ, отменил свое выступление на соревнованиях из-за того, что ему не разрешили выступить раньше президента Герцога.

Премьер-министр Яир Лапид отменил свое запланированное выступление на Маккабиаде, как сообщается, после того, как организаторы спортивного мероприятия отклонили его просьбу открыть мероприятие и выступить перед президентом Ицхаком Герцогом.

Канал 12, не ссылаясь на источник, сообщает, что организаторы решили придерживаться протокола предыдущих лет, согласно которому Герцог как символический глава государства получает право на первое выступление.

Телеканал цитирует ответ Герцога и Лапида, которые опровергают это сообщение и говорят, что поскольку президент США Джо Байден примет участие в мероприятии, Лапид отменил свое выступление в соответствии с взаимным соглашением о том, что на мероприятии будут выступать только президенты.

Курсор ранее писал, что Байден примет участие в церемонии открытия Маккабиады. Американский президент в ходе своего визита в Израиль также посетит Маккабиаду и даже примет участие в ее открытии — для этого полицейское командование Байдена уже проводит ревизии на стадионе Тедди.

Также сообщалось, что Лапид пообещал президенту Египта расследовать дело о захоронениях десятков командос. Египетский президент упомянул о захоронениях командос во время разговора с Лапидом, поскольку СМИ опубликовали эту информацию о сражавшихся с ЦАХАЛом египтянах во время Шестидневной войны.