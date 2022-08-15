Израиль завоевал золото в групповом марафоне на чемпионате Европы по легкой атлетике

Сборная Израиля завоевала золото в групповом марафоне среди мужчин на чемпионате Европы по легкой атлетике в Мюнхене.

Израильтянин Марху Тефери также выиграл серебряную медаль на соревнованиях, а его соотечественник Гашау Айяле получил бронзовую медаль.

Еще мы писали, что израильские синхронистки показали рекордный для страны результат в финале произвольной программы на чемпионате Европы в Риме.

Также Курсор информировал, что Лионель Месси не получил номинацию на «Золотой мяч» впервые с 2005 года.

Напомним, что Габриэль Жезус открыл свой счет в Премьер-лиге за «Арсенал». Видео с голом, который потряс болельщиков, смотрите здесь.