Латвийский саночник Кристенс Путинс сменил фамилию после вторжения рф в Украину

Спортсмен не хочет никаким образом ассоциироваться с президентом россии владимиром путином, поэтому решился на такой шаг.

Спортсмен Кристен Путинс заявил, что его позиция связана с тем, что он не хочет, чтобы его и его детей ассоциировали с военным преступником в будущем.

Также он заявил, что россия* вторглась в Украину, что он считает серьезным преступлением.

«Недопустимо, чтобы война могла начаться сейчас в Европе».

Курсор писал ранее, что Джоан Роулинг высказалась по поводу военного вторжения россии на территорию Украины. Писательница заявила, что жалеет, что не может творить магию для того, чтобы защитить Украину от агрессии путина.

Курсор писал ранее, что Леди Гага на концерте в Лас-Вегасе назвала россиян «тупыми».

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!